ミラノ・コルティナオリンピック。日本勢が早くもメダルラッシュです。【映像】メダルを獲得した日本勢スキージャンプ女子ノーマルヒル。1回目で3位につけた丸山希は続く2回目。K点越えとなる100メートルのビッグジャンプ！オリンピック初出場ながら見事銅メダルを獲得し、今大会、日本勢のメダル第一号となりました。スノーボード男子ビッグエア決勝。オリンピック初出場・木村葵来の1回目。横に5回転半する大技に成功。89