東京・稲城市の住宅で火事があり、焼け跡から性別のわからない2人の遺体が見つかりました。【映像】屋根や外壁が焼け落ちた住宅山本光悦記者「火災は雪が降りしきる今朝起きました。火元の住宅は、屋根や外壁が焼け落ちてしまっています」午前7時ごろ、稲城市矢野口で「炎と煙が見える」などと110番通報があり、ポンプ車など15台が出動しました。近所の住民「黒い煙が見えました。炎はそれから1時間半くらいしてからかな、赤い