８日午前６時５５分頃、東京都稲城市矢野口の住宅で、「炎と煙が出ている」と近隣住民から１１０番があった。警視庁多摩中央署などによると、木造２階建て住宅が全焼し、１階の焼け跡から年齢、性別不明の２人の遺体が見つかった。同署は、連絡が取れていない住人の女性２人とみて身元と出火原因を調べている。現場はＪＲ南武線矢野口駅から南西に約３００メートルの住宅街。消防車など計１５台が出動し、火は約２時間半後に消