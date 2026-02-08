「第７１回関東地区選手権」（８日、多摩川）佐藤翼（３７）＝埼玉・１０５期・Ａ１＝が３日目７Ｒで３コースからまくりを決めて、通算１０００勝を達成した。「師匠（滝沢芳行）をはじめ、埼玉支部の先輩、後輩、今まで走ってきた選手に感謝したい。これからも切磋琢磨していきたい。家族の支えもあって達成できた。（次の目標は）ＳＧを獲ること」とニッコリ。デビューから１６年３カ月、３８６９走目で達成。レース後には