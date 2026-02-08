第51回衆議院選挙の投票が、全国4万4600カ所あまりの投票所で始まっています。消費税減税を中心とする物価高対策や外国人に対する政策が争点になっています。【映像】期日前投票所の様子衆院選は小選挙区289と比例代表176の合わせて465議席をめぐり1284人が立候補しました。午前11時現在の投票率は7.17％で、前回の衆院選と比べて3.26ポイント減少しています。また、おとといまでに期日前投票を済ませた人は全国でおよそ2079