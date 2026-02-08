【モデルプレス＝2026/02/08】元プロレスラーでタレントの北斗晶が2月7日、自身のInstagramを更新。手作り初挑戦の焼き豚を披露した。【写真】58歳元プロレスラー「食欲そそる色味」一晩寝かせた初挑戦の焼豚◆北斗晶、手作り初挑戦の焼き豚公開北斗は「焼き豚 初挑戦！！角煮はよく作るけど…焼き豚は、面倒くさいからやらなかったけど…昨日のお昼に味付けして仕込んで一晩寝かせて、今日はじっくりオーブンで焼いてみました」と