【モデルプレス＝2026/02/08】日向坂46の金村美玖が2月7日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】23歳日向坂46人気メンバー「さすがの美脚」圧巻スタイルのショーパンコーデ◆金村美玖、ショーパン×ブーツで美脚披露金村は「寒いけどミニ丈」とコメントを添え、日向坂46の16thシングル『クリフハンガー』発売記念「リアルミート＆グリート」でのオフショットを多数