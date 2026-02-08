フリーで活動するテレビマンが増えている『酒のツマミになる話』や『呼び出し先生タナカ』などで知られるディレクターの日置祐貴氏（45）が、１月末でフジテレビを退社することになった。「さまざまなテレビ局や配信・イベントなど、より広い領域で『面白いこと』に挑戦したい、と自身のＳＮＳで退社理由を明かしています。彼の場合は一連のフジテレビ問題や『酒のツマミ』が理不尽な形でお蔵入りしたトラブルも関係していそうです