2月8日に投開票を迎えた衆議院総選挙。高市早苗首相が就任後わずか3か月で衆議院を解散し、戦後最短となる解散後16日での投開票となっている。立憲民主党と公明党が手を組み「中道改革連合」を結成するなど、選挙戦は波乱も多かった。【写真を見る】認知症・要介護レベル3を公表した菅直人氏の現在。元気に鯛茶漬け定食と瓶ビールをたいらげる姿立憲民主党の前身となる旧民主党を立ち上げ、民主党政権時代には副総理・総理を歴