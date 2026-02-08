◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」年明けに西武のルーキーが入寮した。その中に“原点”からスタートを切る男がいた。ドラフト４位・堀越啓太投手（２２）＝東北福祉大＝。入寮のお供として持参したのは、西武に在籍経験のある菊池（現エンゼルス）、浅村（現楽天）、十亀アマチュア担当スカウトのサインが入った小さなユニホームだ。埼玉・飯能市出身。実家からベルーナＤまで車で約３０分という環境で育ち、「最初に球場