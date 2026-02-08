◆練習試合日本ハム８―４阪神（８日・名護）阪神が今季初の対外試合となった日本ハムとの練習試合で逆転負けを喫した。４回に現役ドラフトでヤクルトから移籍した浜田が左翼席へ先制ソロ。直後に追いつかれたが、５回には高寺が右翼席に放り込んだ。直後に再び同点とされた後、６回に育成・嶋村と高寺の連続長短打で２点勝ち越し。流れを呼び込んだ。だが、直後に椎葉が大乱調で一挙６失点。甘いボールをことごとく痛打さ