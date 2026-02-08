◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒルで丸山希（のぞみ、２７）＝北野建設＝が２６１・８点の３位に入り、日本勢のメダル第１号となった。１回目に９７メートルを飛び３位。２回目は１００メートルのビッグジャンプを決めた。さらに、スノーボード男子ビッグエアで木村葵来（きら、２１）