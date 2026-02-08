気象台は、午後3時58分に、波浪警報を輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、宝達志水町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】石川県・輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、宝達志水町に発表 8日15:58時点加賀では9日明け方まで、能登では8日夜遅くから9日明け方まで、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■金沢市□波浪警報9日明け方にかけて警戒ピーク時間8日夜のはじめ頃予想最大波高6m□なだれ