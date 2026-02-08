サッカーＪ３・福島ユナイテッドＦＣは７日、特別大会「Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の初戦をアウェーの甲府市で戦い、期限付き移籍でＪ２・横浜ＦＣから加入したＦＷ三浦知良選手（５８）がスタメン出場した。約２０分間ピッチに立ち、サポーターから拍手が送られた。三浦選手はスライディングしてボールを奪ったり、右サイドでパスを受け相手を足技でかわしたりするなど存在感を示した。Ｊリーグ公式戦のピッチに立ったのは約