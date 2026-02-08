人気ユーチューバーグループ「コムドット」のリーダー・やまと（27）が8日までに公式X（旧ツイッター）を更新。自身を“冷笑”するユーザーを挑発した。一部ユーザーが「君らは大学生の延長」「かっこいいね定年までユーチューバーで」などと、皮肉をつづっていた。これを受けて、やまとは「せーので納税額見せ合いっこしちゃう！？」と挑発。さらに「『YouTuberは社会に出てない』みたいなディスもそろそろスベってるかな