元衆院議員で実業家の杉村太蔵氏が8日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。玉突き事故の責任に関する疑問を語った。番組では寒波による災害級の大雪被害について紹介した。昨年末には、群馬・関越道で雪のスリップにより60台以上の多重事故が発生しており、杉村氏は「玉突き事故って最初ぶつかるじゃないですか。で、どんどんどんどんぶつかりますでしょう？最後にぶつかった人が一番責任重いんですか