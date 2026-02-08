神奈川県の補助金を活用しお得な料金を実現小田急電鉄は、2026年3月の計5日間、「お得に旅する神奈川日帰りバスツアー第3弾」として、平塚や小田原エリアを巡るツアーを開催します。【画像】スゴい..これが小田急の「異様におトクなバスツアー」の行程ですツアー実施にあたっては、神奈川県の「かながわ観光連携エリア推進事業」の補助金を活用し、お得な料金を実現したとのこと。旅行代金は大人1人あたり1万800円（子ども1万3