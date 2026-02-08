◆バスケットボールＢ１リーグ第２２節三河９５―９１北海道（８日・北海きたえーる）Ｂ１東地区のレバンガ北海道が西地区の三河と対戦し、９１―９５で敗戦。今季初の３連敗を喫した。第１クオーター（Ｑ）から自己最多タイ２７得点のＣジャリル・オカフォーを中心に攻め、前半を６点リードで折り返した。第３Ｑも立ち上がりからＳＧ／ＳＦドワイト・ラモスの４連続得点などで最大１４点リードを奪ったが、同点の第４Ｑ残り