◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節川崎―柏（８日・Ｕ等々力）川崎のブラジル人ＦＷエリソンが前半２５分までにハットトリックを記録した。同リーグのJ１では今季初の達成となった。６分、MF伊藤が倒されて得たＰＫを左足でゴール右隅に決め先制。１１分には、伊藤の仕掛けからゴール前で左足を振り、２点目を奪った。さらに２５分、カウンターからＦＷ脇坂のパスを受け、最後は右足で流し込み、早々と３得点を挙げ