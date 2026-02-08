うっすらと雪が積もった国会議事堂前＝8日午前衆院選投開票日の8日は、強い冬型の気圧配置の影響で、日本列島の広い範囲で警報級の大雪となった。日本海側など複数地点で記録的な降雪量となり、関東南部といった普段は雪が少ない太平洋側も強く降った。東京都心は午前11時に5センチの積雪を観測。鉄道の運転見合わせなど、交通への影響も出た。9日は冬型が西から緩む見通し。気象庁によると、大陸からの風が合流してできる「日