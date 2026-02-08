サブロー新監督（４９）率いるロッテの都城キャンプは第２クール最終日の８日、午前１１時１５分までを非公開練習として、約１時間３０分の極秘特訓を行った。パイの実ドーム内は観客、報道陣は全てシャットアウト。“サブのカーテン”で包まれたその内容について、指揮官は「言えるわけないやろ。秘密」と笑った。サインの確認なども含めたチームプレーに時間を費やしたと見られる。昨季のパ・リーグ最下位から巻き返しを目