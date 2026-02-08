モスコーニ・センターのファンゾーンに集まったファンら。年間王者を決める「スーパーボウル」では、ニューイングランド・ペイトリオッツとシアトル・シーホークスが対戦する＝3日、米サンフランシスコ/Kindell Buchanan/Sipa USA/AP（CNN）米プロフットボールNFLの年間王者を決める「スーパーボウル」は通常のアメリカンフットボールの試合ではない。チケット価格も、それを如実に反映している。供給が限られる一方で需要は極めて