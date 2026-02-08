スピードスケート女子1000メートルは前回女王のエース高木美帆が今大会最初のレースに臨む。2連覇を果たし、悲願の1500メートル制覇に向けて弾みをつけられるか。伸び盛りの23歳、吉田雪乃は得意の500メートルを見据え、初の五輪のリンクで好感触をつかみたい。ノルディックスキーのジャンプ男子個人ノーマルヒルでは、小林陵侑が2大会連続の優勝を目指す。初出場の二階堂蓮もメダルを狙う力がある。スノーボード女子ビッグ