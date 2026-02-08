「K−1ワールドGP2026〜90キロ以下級世界最強決定トーナメント」は8日、国立代々木競技場第2体育館で行われた。K−1ワールドGP女子フライ級タイトル戦は王者・SAHO（＝26闘神塾）が判定3―0でKrush女子フライ級王者ソフィア・ツォラキドゥ（19＝ギリシャ）を破り、2度目の防衛を飾った。SAHOは序盤からアグレッシブに前に出て左右のパンチを当てる。2Rも前に出て、左右のパンチをソフィアの顔面を的確に捉える。ソフィアもパン