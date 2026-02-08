ミラノ・コルティナ冬季五輪で７日（日本時間８日、スノーボード男子ビッグエアに出場した岡山市出身の木村葵来（きら）選手（２１）（ムラサキスポーツ）が金メダルに輝いた。母校の倉敷翠松高校（岡山県倉敷市）ではパブリックビューイング（ＰＶ）が開かれ、木村選手の両親や教職員ら約５０人が男女通じてこの種目で初となる優勝を見届けた。ビッグエアはジャンプ台から飛び出し、空中技の難易度や完成度、高さ、着地などで