第51回衆議院議員総選挙の投票率は、午後になっても大きくは伸びていません。総務省の集計によりますと、8日午後2時現在の投票率は16.05％で、前回を3.07ポイント下回り、11時時点より前回との差は縮小しているものの、依然として低調となっています。ただし、6日までに期日前投票を済ませたのは有権者の20.09％にあたる2079万6327人で、前回より436万人余り増えています。投票は原則午後8時に締め切られ、深夜には大勢が判明する