今季から槙野智章新監督が率いるJ２の藤枝は２月８日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節でJ３の岐阜とホームで対戦した。42分に荒木大吾のPKで先制を許すと、75分には川本梨誉に追加点を献上する。自身初のJクラブでの指揮となる槙野監督は、55分、74分に“二枚替え”で流れを変えようとしたが、思うような展開に持ち込めず。 策を講じたものの、無念の黒星スタートとなった。構成●サッカーダイジェ