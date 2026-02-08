歌手の工藤静香（55）が8日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。工藤は「今回のアルバムにもスキマスイッチのお2人が参加してくださいました！本当に感謝」と書き出し、スキマスイッチの大橋卓弥、常田真太郎と腕を組む3ショットを投稿。「スキマスイッチのお2人が作曲編曲をしてくださったのですめちゃロック！めっちゃロックです〜！イェーイ」と報告した。この投稿にファンも歓喜。「スキマスイ