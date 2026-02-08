椙山女学園大客員教授でジャーナリストの安藤優子氏（67）が8日、自身のインスタグラムを更新。衆議院選挙投票日の降雪に思いをつづった。「おそようございます！」と書き出し、「昨日はギリギリ雪を逃れて福岡から帰京しましたが、今朝はいったん止んだ雪がけっこう降り積もってきました」と降雪の様子を公開。「本日の投票への影響も心配ですし、やはりこの時期の選挙の厳しさをあらためて思います」と疑問を投げかけた。