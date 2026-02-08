気象台は、午後3時38分に、なだれ注意報を石狩市、当別町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・石狩市、当別町に発表（雪崩注意報） 8日15:38時点石狩、後志地方では、大雪やなだれ、着氷に注意してください。後志地方では、高波に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■札幌市□なだれ注意報9日にかけて注意■小樽市□なだれ注意報9日にかけて注意■江別市□なだれ注意報9日にか