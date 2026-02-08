タレントの辻希美（38）が8日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。長女でインフルエンサーの希空（18）とともに衆議院選挙の投票に出かけたことを報告した。「希空と初選挙行って来ました」と報告。「ある意味夢も初選挙場でした」と昨年8月に出産した第5子次女・夢空（ゆめあ）さんも一緒だったことを明かした。希空とのピースサインの写真も投稿。「投票行って外食〜はせずw家で昨日の残りのおでんだったよ」