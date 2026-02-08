気象台は、午後3時35分に、なだれ注意報を大津市北部に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】滋賀県・大津市北部に発表（雪崩注意報） 8日15:35時点滋賀県では、9日夕方まで風雪に、9日明け方まで大雪や電線等への着雪に、8日夜遅くまで竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。北部では、9日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■大津市北部□なだれ注意報【発表】9日にか