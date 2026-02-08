元TOKIOの松岡昌宏（49）が7日深夜放送のMCを務めるテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。酒の好みの変化について語った。元サッカー日本代表の柿谷曜一朗氏と妻でタレントの丸高愛実を迎え、居酒屋でトークを展開。松岡は白ワインを注文すると、「最近ワイン飲むんです。ワイン飲めなかったのに」と打ち明けた。丸高が「10年ぐらいやられていたら、飲むものも変わってきますよね」と