「第１５回やまだ屋桐葉菓杯」（８日、宮島）最終日８Ｒで、庄島潤成（２２）＝山口・１３５期・Ｂ２＝が５コースからまくり差して１着。２４年１１月の下関でのデビューから１８７走目にしてうれしい初１着をマークした。「とりあえずひと安心しました。結構、時間がかかったけどこれからはもっと前を走れるように頑張りたい」とさらなる活躍に力を込めた。今節は序盤から好気配を見せていたが、最終日に結果を出した。「