歌手の岩崎宏美（67）が7日、Instagramを更新。広々とした自宅の様子を公開した。【映像】広々自宅＆孫の顔出しショットこれまでにも、トラのぬいぐるみやトランポリンなどが置かれた部屋の写真、愛犬のシンバ君・モカ君と一緒にベッドでくつろいでいる姿など、自宅の様子をたびたび投稿している岩崎。また、2024年2月10日には、長男夫婦に子どもが生まれており、ハワイを訪れた際の家族写真や、大人用のネクタイをした孫の