「血行不良」というと、特に冬場の寒い時期によく耳にする言葉なのではないでしょうか。 血行不良は冷え性の原因でもあり、わたしたちの生活に身近に存在している症状のひとつです。 しかし身近に存在しているからといって軽視してはいけません。なぜなら、血行不良が原因で大きな病気を発症してしまうこともあるからです。 この記事では血行不良の受診の目安や治療法を解説しています。 ※この記事はメディカルドックにて『「