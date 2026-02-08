フジテレビ系で放送中のtimeleszの冠バラエティー番組『タイムレスマン』の公式Instagramが、2月7日放送回のスペシャル放送にゲスト出演した木村拓哉との動画を公開した。 【動画】木村拓哉が赤いバラの花を差し出す粋な登場 ■木村拓哉の登場にtimelesz全員が起立 『タイムレスマン』の公式Instagramでは、「木村拓哉登場の瞬間」と題して、timeleszが木村拓哉と対面した時の動画を公開した。 木村の登場前に、気配に気