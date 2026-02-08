ロッテのサブロー監督は第2クール最終日の8日に取材対応をし、MVPにドラフト2位の左腕・毛利海大の名前を挙げた。「（石垣）元気かなと言いたいところだけど、毛利かな」とドラフト1位の石垣ではなく、毛利の名前を挙げた。6日には2人そろってブルペン入り。石垣が最速149キロを計測し、話題を呼んだが、それを横目に毛利は自身のスタイルを崩さず淡々と投げ込んだ。サブロー監督は「元気が投げているときに、奥で毛利が投げて