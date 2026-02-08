楽天からFA加入した巨人・則本がブルペンで112球の投球練習を行った。「70球目ぐらいからいい感じっていうか、“これかな”みたいのがあったので。ちょっと試したいと投げて、100球を超えたって感じです」この日で第2クールが終了。則本は練習が行われた7日のうち、実に6度ブルペン入りしている。「元気だったら入りたいっていうのが自分の中にあるので。去年は（キャンプで）なかなかブルペンに入れずに（成績が）良くな