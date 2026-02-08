◇練習試合阪神―日本ハム（2026年2月8日名護）阪神の今季初対外試合が行われ、椎葉剛投手（23）が1回6安打6失点と本来の持ち味を示すことができず、マウンドを降りた。4―2の6回から4番手として登板。先頭の野村を味方失策で出塁させ、自身の暴投と西川の右前打、さらに暴投で無死二、三塁とピンチを広げ、上川畑の右前打、進藤の左犠飛で同点を許した。これだけでは終わらない。2死二塁から4連打を許し、さらに4失点