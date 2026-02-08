関東地方は、きのうから雪が降り続き、東京都心ではこれまでに最大5センチの積雪が観測されています。「降りすぎです！」横殴りの雪が吹きつける、JR千葉駅前。強い寒気の影響で関東地方では、きのうから各地で雪が降り続き、これまでに▼宇都宮市で最大15センチ、水戸市で9センチ、千葉市で5センチ、東京都心でも5センチの積雪を観測しています。きょうは各地で衆議院選挙の投票や大学入試が行われていて、交通への影響も生じてい