実業家・堀江貴文氏（53）が8日までに公式X（旧ツイッター）を更新。自身が経営する飲食店の店舗数を明かした。一部の実業家から“インフルエンサー飲食経営者”扱いされた堀江氏は「あの、、私、ラーメン堀江家2店舗以外に、WAGYUMAFIAグループ25店舗、こむぎの（パン屋、うどん屋、もんじゃ、沖縄そば）グループ85店舗、牛たん檸檬5店舗、バー系2店舗やってるんで、普通にガチ飲食経営者カテゴリだと思うんですが」と返す