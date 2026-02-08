水戸市の２０２５年の世帯あたりの納豆購入額は全国２位で、前年の５位から順位を三つ上げたことが、６日発表の総務省家計調査で分かった。首位は前年に続いて福島市で、９年ぶりの首位奪還はかなわなかった。調査は県庁所在地と政令指定都市の計５２自治体を対象に、２人以上の世帯の年間購入額で算出している。１位の福島市は７６５８円で、前年より１７２円減少。水戸市は前年比６８７円増の７３１４円だった。続いて３位