モデル、タレント、マージャンプロなどマルチに活躍する“役満ボディー”岡田紗佳（31）が7日放送のニッポン放送「MURASHIGE de NIGHT」にゲスト出演。位置情報を共有していた男性の友人を明かした。村重が岡田と仲良くなったきっかけについて「こうちゃんだ。元QuizKnockの。こうちゃんとしゃべるようになって、『今日おかぴとご飯行くんだけど、シゲも来ない？』って言われて、『え、行きたい』みたいな」と、現在はプロ雀士でも