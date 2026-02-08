ＴＯＫＩＯの松岡昌宏がパーソナリティを務めるラジオ「松岡昌宏の彩り埼先端」（ＮＡＣＫ５、毎週日曜７時）の８日放送回で、回転寿司でのカニサラダへのこだわりを明かした。リスナーからの季節で楽しみにしている寿司のネタはありますかという質問に、「春先になると貝が食べたいなと思う」と答えた松岡。さらに、回転寿司でという話には、「俺が一番好きなのはね、圧倒的に軍艦巻きなんですよ」という。回転寿司では８割