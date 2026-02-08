【モデルプレス＝2026/02/08】女優の上白石萌歌が2月8日、自身のInstagramを更新。俳優の生田斗真とW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（毎週土曜よる9時〜）のオフショットを公開し、注目を集めている。【写真】 25歳美人女優「スタイルが良すぎる」圧巻美脚ショット◆上白石萌歌、黒タイツで美脚際立つドラマ衣装披露上白石は「椎堂先生とのデートに浮かれるイチハと、だいすきな水族館に素で浮