【モデルプレス＝2026/02/08】タレントの優木まおみが2月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のリクエストに応えて作った料理を公開し、注目を集めている。【写真】マレーシア移住の美女タレント「具沢山で健康的」な手料理◆優木まおみ、ランチ用に仕込んだクリームシチュー披露優木は「お姉ちゃんたっての希望で、今日のランチはクリームシチューを仕込んだ」とつづり、長女からのリクエストを受け作ったシチューの写真