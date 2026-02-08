◆明治安田Ｊ２＆Ｊ３百年構想リーグ▽第１節岐阜２―０藤枝（８日・藤枝総合運動公園サッカー場）Ｊ２藤枝ＭＹＦＣに今季就任した槙野智章新監督の公式戦初陣は黒星発進となった。８日、Ｊ２＆Ｊ３百年構想リーグ初戦でＪ３岐阜をホームに迎えたが、０―２で敗れた。試合は藤枝が序盤から主導権を握り、相手陣内に押し込む展開が続いた。しかし前半４２分、ゴール前でＰＫを献上。相手ＭＦ荒木大吾に決められ、先制点を許し