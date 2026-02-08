元国会議員でタレントの杉村太蔵が８日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演し、今後の高齢者の住居について私見を述べる一幕があった。この日の番組では、老後移住の問題点をリポート。高齢者が賃貸契約を結ぶ際、孤独死や家賃滞納のリスクを懸念して、高齢者の入居を敬遠する貸し渋りの例などが紹介された。この件について「高齢者の住宅の問題で言うと、商店街がすごく大事だと思います