エリソンが圧巻3ゴール川崎フロンターレは2月8日、明治安田J1百年構想リーグの開幕戦で柏レイソルとホームで対戦。スタメン出場したFWエリソンが百年構想リーグで初となるハットトリックを達成した。まずは前半5分、MF伊藤達哉がファールで倒されて得たPKをゴール右に決めると、後半11分には伊藤とのコンビネーションから柏GK小島亨介の股を抜く技ありシュートを決めて2点目。そして、前半25分にも右足を決めて、前半だけでハ